Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), çalışanların geçim şartlarını ve temel tüketim maddelerindeki fiyat artışlarının aile bütçesine etkisini ortaya koymak amacıyla her ay yayımladığı “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın Şubat 2026 verilerini duyurdu.

ŞUBAT 2026 AÇLIK SINIRI

Araştırmaya göre ocak ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 32 bin 365 lira oldu.

ŞUBAT 2026 YOKSULLUK SINIRI

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 105 bin 425 lira olarak hesaplandı.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ

Araştırmada, bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 41 bin 899 lira olarak belirlendi. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,65 oranında gerçekleşti.