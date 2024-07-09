Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Bozüyük Belediyesi Yeni Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Bakkalcıoğlu’nu dernek başkanı Abdülhadi Güzel karşılayarak ‘hoş geldiniz’ dedi. Başkan Bakkalcıoğlu daha sonra salonda bulunan herkesi selamlayarak dernek üyeleri ile sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu etkinliğin sonunda Dernek Başkanı Abdülhadi Güzel’e, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerine misafirperverlikleri nedeni ile teşekkür ederek “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi. Düzenlenen etkinliğe Başkan Bakkalcıoğlu’nun yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Hıdır Akyürek, Kent Konseyi Başkanı Nermin Nalbantoğlu, Bozüyük Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdülhadi Güzel, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.