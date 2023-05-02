Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, ilçede faaliyet gösteren fabrikaların işçileriyle bir araya gelerek, geçmiş 1 Mayıs İşçi Bayramlarını kutladı.

Bozüyük’te faaliyet gösteren fabrikalarda bu sabah erken saatlerde işlerinin başına gelen ve görevlerini tamamlayarak evlerine giden işçileri fabrika girişlerinde karşılayan Başkan Bakkalcıoğlu, simit ve poğaça ikram etti. İşçilerin geçmiş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu, "1 Mayıs emeğin, işçinin bayramıdır. Emekle çalışan insanların bu bayramda ellerini sıkmak onların emeklerine saygıdır. Bizler emeğin değerini bilen insanlarız. Üreten, emek veren, alın teri döken tüm çalışan emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Öte yandan Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na Milletvekili Yaşar Tüzün de eşlik etti.