Günlük 1000 kişilik sıcak yemekle ihtiyaç sahiplerine destek olan iftar çadırı, BURFAŞ eliyle hazırlanıyor ve belediye personeli ile gönüllülerin katkılarıyla dağıtılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, iftar çadırının İnegöl’e özel bir hizmet olduğunu belirterek, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca İnegöl’e sunduğu güzel bir hizmet. BURFAŞ tarafından hazırlanan 4 çeşit sıcak yemek, her gün iftar çadırında vatandaşlarımızla buluşuyor” dedi.

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in 11 Mart Salı günü (yarın) İnegöl’e geleceğini duyuran Şahin, “Başkanımız Mustafa Bozbey, Merpa’da (Perşembe Pazarı) düzenlenecek 4000 kişilik iftar programında ve her gün kurulan iftar çadırında İnegöllü hemşehrilerimizle bir araya gelecek” ifadelerini kullandı.