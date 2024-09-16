Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ni (BGC) ziyaret ederek basın mensuplarının kente dair sorularını yanıtladı.

BGC tarafından düzenlenen ‘BGC Başkanlarla Yüz Yüze’ televizyon programının ilk konuğu olan Başkan Bozbey, BGC Başkanı Nuri Kolaylı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, BGC yönetim kurulu üyesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Bozbey, kentin sorunlarına kalıcı çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bursa’nın en büyük problemlerinin çevre, kentsel dönüşüm ve ulaşım olduğunu belirten Bozbey, tarım kenti olan Bursa’da çiftçilere verilen desteklerin devam edeceğini ve üreticileri destekleyen yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Pazar günü oynanan ve 40 binin üzerinde taraftarın izlediği Bursaspor maçını değerlendiren Başkan Bozbey, “Sezona üç galibiyetle güçlü bir başlangıç yaptık ve bu serinin devamını bekliyoruz. Maçta taraftar rekoru kırıldı; 3. Lig’de 40 binin üzerinde taraftarın olduğu bir maç görülmemiştir. Süper Lig’de bile zor bulunan bir coşku yaşadık. Taraftarlarımız, özlenen atmosferi yaratarak büyük bir heyecan oluşturdu. Bursa taraftarı, Bursaspor’un Süper Lig’deki yerini hak ettiğini gösterdi. Bursa’yı yükselttiğimizde, Bursaspor da yükselecek; Bursaspor’u yükselttiğimizde, Bursa da yükselecektir. Takımımıza güveniyoruz ve her zaman yanlarında olacağız,” dedi.

