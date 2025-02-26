Deprem riskine karşı bilimsel çözümler geliştirdiklerini vurgulayan Bozbey, kentsel dönüşümü yalnızca bina yenileme süreci olarak değil, doğayla uyumlu, sosyal donatılarla desteklenen ve kültürel mirası koruyan bütüncül bir yaklaşım olarak ele aldıklarını belirtti.

Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ile yürütülen proje kapsamında Bursa Kentsel Dirençlilik Planı hazırlanırken, bugüne kadar

628 bin bina detaylı analiz edildi, 12 farklı deprem senaryosu oluşturuldu ve kamu binaları ile altyapı tesisleri kapsamlı şekilde incelendi.

Riskli bölgelerin belirlendiğini aktaran Bozbey, vatandaşların haklarını gözeten uzlaşı odaklı dönüşüm projelerinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Başkan Bozbey, Bursa’nın güvenli ve yaşanabilir bir geleceğe kavuşması için bu çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, kentteki tüm paydaşları bu dönüşüm seferberliğinde birlikte hareket etmeye davet etti.