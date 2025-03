23 Mart'ta Türkiye'nin her yerinde demokrasi şöleni yaşandığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, her şeyin çok daha güzel olacağını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları Karacabey ilçesi ile devam etti. Karacabey Kapalı Pazar Alanı'nda yapılan programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Orkestra Şube Müdürlüğü'nün dinletisinin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.





"Her şey çok güzel olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey'in sorunlarını bildiklerini, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile birlikte birçok sorunu çözdüklerini ve çözmeye devam edeceklerini söyledi. Önümüzdeki dört sene içerisinde Karacabey'in sorunlarının çözüldüğünü hep beraber göreceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, ülke gündemine dair değerlendirmelerde de bulundu. Son 4 gündür yaşananların hiçbirinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Başkan Bozbey, "Bu hukuksuzluğu, demokrasi dışı davranışı, bu yapılanları hangimiz kabul edebiliriz? 23 Mart'ta Türkiye'nin her yerinde demokrasi şöleni vardı. Millet olarak geleceğin cumhurbaşkanını sandıklarda belirledik. Hayırlı olsun. Kent yöneticileri olarak belediyelerimizi yasalara uygun bir şekilde yönetiyoruz. Ancak gizli tanık dedikleri birilerinin ifadesiyle belediye başkanlarının tutuklanmasını da sindiremiyoruz. Türkiye'nin geleceği açısından doğru değildir. Ama her şeyin çok daha güzel olacağına inanıyorum" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ramazan'ın güzelliklerinin yaşandığı bir günde Karacabeylileri bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

CHP Karacabey İlçe Başkanı Mustafa Utku, Ramazan ayında bir araya gelmenin, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek program dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karagöz Gölge Oyunu gösterisi sahnelenerek çocuklara keyifli anlar yaşatıldı.