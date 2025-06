AK Parti Merkez İlçe Başkanlığınca Kurban Bayramı arefesinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, "Tek gündemimiz var. Türk milletinin yarınlara daha emin adımlarla ilerleyebilmesi, bunun için de terörün bitirilmesi. Tekrar söylüyorum, terör örgütünün kendini feshederek, terörün bitirilmesi. Çok şükür ki rabbim bunu da bize nasip edecek ve terörsüz Türkiye’yle yarınlara, her günün bayram kıvamında yaşandığı günlere hep birlikte ulaşacağız" dedi. Terörsüz Türkiye dönemine bile saldıranların olduğunu da dikkat çeken Milletvekili Gider, "Çünkü her değişim sancılıdır. Her değişim birinin menfaatini bozar. Bir adam koltuktan kalkamıyorsa korktuğu bir şeyler vardır ve terörsüz Türkiye’den korkanlar da çıktı" diye konuştu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı arefesinde AK Parti İl Başkanlığı binasında bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşmaya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti MYK Üyesi Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Dünyanın içinden geçtiği böyle zorlu bir dönemde başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi lider var"

Bayramlaşma programında konuşan Milletvekili Ayhan Gider, "Bugün yeni bir Kurban Bayramı’nın arefesindeyiz. Kurban, Allah’a yakınlaşmak demektir. Bunu bazen kurban ettiğimiz hayvanlarla, bazen vazgeçtiğimiz kıymetlerimizle, kıymetlilerimizle gündeme getiriyoruz. Tek derdimiz var rabbimize yakınlaşmak, ona layık bir kul olmak. Bu vesileyle, bu bayramı ailelerinizle birlikte mutlu mesut bir şekilde idrak etmenizi temenni ediyorum. Bizim gibi memleketlerde normal bir dönem olmaz. Bunca seçim yaptık. Yaptığımız bütün seçimler, geçirdiğimiz bütün bayramlar hep olağanüstü şartlarda cereyan etti. Bir tabir vardır, yari güzel olanın başı dertten kurtulmaz derler ya, bizim memleketimiz de çok güzel bir memleket. Stratejik önemi çok büyük, tarihten gelen kıymeti çok önemli, dünyada ifade ettiği yer çok farklı. Onun için bizim de başımız pek dertten kurtulmuyor ama bu dert de başımızın tacı. Çünkü bizim sevdamız, derdimiz, kıymetlimiz bütün dertleri göğüsleyebilecek kadar önemli. Yine böyle bir dönemden geçiyoruz. Sadece biz değil, dünya farklı bir dönemden geçiyor. Yüzyılda bir denir ki kartlar yeniden dağıtılıyor. Sanki bu yüzyılda dağıtılan kartlar değil de değiştirilen desteler var. Çok farklı oyunlar var. İşte pandemi diye bir şeyin içinden geçtik. Hastalık geldi, mikrop geldi, şu oldu, bu oldu ama iki sene dünya evlerine kapandı. Ticaretin, üretimin, dünyanın şekli değişti. Ayrı bir yere evrildik. Gençliğimizde diyorduk ki, bu saatten sonra artık savaşlarla sınırlar değişmez, insanlık o dönemi geçti, atlattı. Hayır, bakıyoruz ki, 2025 yılında hala sınırlar savaşlarla değişiyor. İnsanlık o anlamda ne yazık ki bir arpa boyu yol gidememiş. İşte bunu da en iyi Gazze’de görüyoruz. Bunca zulüm olurken, dünyanın sesi çıkmıyor. Yine menfaat odakları bildiklerini okuyor. Allah’a şükür ki, hem ülkemizin, hem dünyanın içinden geçtiği böyle zorlu bir dönemde başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi lider var. Recep Tayyip Erdoğan gibi sadece gücü değil, vicdanı da kuvvetli bir şahıs başımızda ve biz onunla birlikte yol yürümekten gayet keyif alıyoruz" dedi.

"Dünya merak ediyor ki Türkiye ne diyor"

Bölgenin, sınırların ateş altında olduğunu da ifade eden Gider, sözlerine şöyle devam etti:

"Ama eskiden Irak’ta kriz olunca biz merak ediyorduk, ’bu konuda Avrupa, Amerikan ne düşünüyor.’ Bugün Allah’a şükür ki, Türkiye Yüzyılı dediğimiz böyle bir dönemde Suriye’de kriz varsa, Suriye’de savaş sona erecekse, Suriye’de yeni bir yönetim oluşacaksa, dünya merak ediyor ki Türkiye ne diyor. Ukrayna ve Rusya savaşı sonlandıracak veya şeklini değiştirecekse eskiden biz diyorduk ki ’Amerika ne yapacak?’ Şu anda Amerika diyor ki, ’Recep Tayyip Erdoğan bu konuda ne yapacak?’ Dolayısıyla geçtiğimiz bu zor dönemde böyle bir ekiple, böyle bir liderle yol almak Türkiye Yüzyılı anlamında çok kıymetlidir diye düşünüyorum. Allah muhafaza bir başka liderle böyle bir döneme girmiş olmayı hayal bile edemiyoruz."

"Terörsüz Türkiye’yle yarınlara, her günün bayram kıvamında yaşandığı günlere hep birlikte ulaşacağız"

Milletvekili Gider, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Benim yaşımdaki herkesin çocukluğundan beri alıştığı bir terör var. Gelen şehitlerimiz, patlayan bombalar, giden canlarımız. Bugün yeni bir döneme girdik. Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye konusunda bir irade beyanında bulunduk. Bu irade beyanında da çok net bir şey söyledik. Terör örgütü kendini feshetsin. Ama, fakat, lakin demeden feshetsin. Bir masa falan yok ortada, masaya şu konuları getirerek falan değil, o kendini feshetsin sonra konuşalım. İnsan hakları deniyor, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamı aynı insan haklarına sahiptir. Herhangi bir sebepten dolayı mağdur olduğunu düşünen kim varsa Türk devleti onun yanındadır. Böyle bir döneme girdiğimizde, terörsüz Türkiye dönemine girdiğimizde baktık ki, buna bile saldıranlar var. Çünkü her değişim sancılıdır. Her değişim birinin menfaatini bozar. Bir adam koltuktan kalkamıyorsa, korktuğu bir şeyler vardır ve terörsüz Türkiye’den korkanlar da çıktı. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Son cümlesini soruyorsun. Ne diyorsun terör devam mı etsin. Ben öyle demedim diyor. E ne diyorsun o zaman, söyle bilelim. Şehit ve gazimizi ağzına almak senin haddin mi. O şehit bizim şehidimiz. O şehidin evine ne ateş düşmüşse, bizim yüreğimize aynısı düştü. Bunu bizim kadar kim hissedebilir. O gazi bizim canımız, bugüne kadar gazilerimizin bizim dönemimizdeki kadar kıymet bulduğu bir dönem mi var. Bunlarla laf konuşmak kimsenin haddi değil. Tek gündemimiz var. Türk milletinin yarınlara daha emin adımlarla ilerleyebilmesi, bunun için de terörün bitirilmesi. Tekrar söylüyorum, terör örgütünün kendini feshederek, terörün bitirilmesi. Çok şükür ki rabbim bunu da bize nasip edecek ve terörsüz Türkiye’yle yarınlara, her günün bayram kıvamında yaşadığı günlere hep birlikte ulaşacağız."

Konuşmasının ardından AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, partililerle bayramlaştı.