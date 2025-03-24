Türkiye'nin gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen "yolsuzluk" ve "terör" operasyonu bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde, gözaltına Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.

SÜLEYMAN SOYLU: CHP İÇERİSİNDEKİ TAHT KAVGASI

Yaşanan gelişmelerin ardından TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Bahçelievler İlçe Başkanlığı'nın Vefa ve Teşkilat iftarında konuşan Soylu, son 4-5 gündür yaşanan olayların kendileriyle ilgisi olmadığını, bunun CHP içindeki taht, baht ve rant kavgası olduğunu belirtti.