Bursa’daki hava ve su kirliliğine değinen Başkan Bozbey, “Çıkan müsilaj sorunu bize nelere sebep olduğunu gösteriyor. Çocuklarımızın geleceği içinde bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bursa sanayisi ve nüfusu ile dikkat çeken bir kenttir. Bu yoğunluk beraberinde hava kirliliği gibi sorunu da beraberinde getirmektedir. Havamızı suyumuzu kim kirletiyorsa teşhir edeceğiz demiştik. Hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. Tüm sanayi atıkları Nilüfer Çayı’na gidiyor. Sanayi bölgelerimizin arıtma tesisleri olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Kayapa bölgesinin de atıkları Nilüfer Çayı’na geliyor. Sanayi bölgelerimizin acil olarak ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürmelerini istiyoruz. Nilüfer Çayı’dan hiçbir ürünü yememek demektir. Su kalitesi olarak 4. Kaliteye düşmüştür. Meyveler sebzeler hepimizin sofrasına gidiyor. Ancak içinde neler var derseniz hakikaten şaşırırsınız. Özellikle kimyasalların olduğunu söyleyebilirim. Tarımda asla kullanılmaması gerek bir su kalitesinde olduğunu söylüyorum. BUSKİ arıtma tesisleri ve diğer tesislerimiz mevcut. Hassasiyetimiz ortada. Ancak havamızı kirletenlerde var. 5 tane ölçüm cihazı ilave ettik. Hedefimiz 5 yılın sonuna kadar ölçüm cihazlarını 50’ye getirmektir. Dijital panolarla da havanın kalitesini görecekler. Lütfen maske takın. İnegöl’de bugün İnegöllü hemşehrilerim maske takmak zorundadır. Zaman zaman kırmızı alarm veriyor. İnegöl’de havayı kirletenler var. Ben gidiyorum, halk zaten söylüyor. Müdürlükler bunu denetlemiyor mu? İnegöllü hemşehrilerimize yazık değil mi? Sağlık tesislerine sorduğumda hava kirliliği ile giden bir bilgi yok. Çevre Değişiklik İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü göreve davet ediyorum. Ya tam filtreleme yapacaklar ya da tesisi kapatacaklar. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Çimento fabrikası da diğer tesislerde takibimizde. Temiz yeraltı suyuna ihtiyacımız var. Etkili önlemler talep ediyoruz. Bir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliğinin bir teklifi oldu. Birlikte çözüm bulacağız. BUSKİ ile birlikte halledeceğiz. Gerekirse kapatacaksın 2-3 ay. Biz bunları söyledik diye geldiler doğu arıtma tesisine ceza kesip yayınladılar. Birileri de balıklama atladı. Bir müsilaj oldu. 22 maddenin 3 maddesi uygulanmamış. Siz Büyükşehir olarak 2021’de yaşamışsınız. 2022’de doğu arıtma tesisinin kapasite artışını yapıyorsunuz. Biz gerekeni yapıyoruz, sizde gereğini yapın. Hadi Hodrimeydan. Bu fabrikaları kapatın da göreyim. Bunu yaşadık. Konuştuğum her şey belgeye dayalı. Kurumu bir kez daha havamızı suyumuzu kirleten tesislere ceza kesin. Hangisini kapattınız? İnegöl’e gidin vatandaşa sorun zaten söylüyor. Görmezden gelirseniz her bir vatandaşımızın başına iş geldiyse vebali Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nündür.“ dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT