Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig temsilcisi Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü’nün 3 oyuncusu Galatasaray’a transfer oldu. 2010 doğumlu kaleci Eslem Selöz, 2009 doğumlu santrfor Benay Adıyaman ve 2009 doğumlu stoper Buğlem Hatice Demir, sarı-kırmızılı takıma transfer oldular. Takımın antrenörü Ozan Çağrı Gül, yapılan transferler sonrası çok mutlu ve gururlu olduklarını söyleyerek, "Bu transferler sonrası Bilecik Kolej Spor Kulübü ile Galatasaray arasında pilot takım anlaşması artık imza aşamasında. Eğer bu anlaşmayı yaparsak, bölgede Galatasaray’ın temsilcisi Bilecik Kolej Spor Kulübü olacak. Bölgemizdeki yetenekli sporcuları Galatasaray’a göndererek, denemeler sonrasında transfer olma şansları olarak. Bu kapsamda Eslem Selöz, milli Sporcu santrfor Benay Adıyaman ve Buğlem Hatice Demir’e Galatasaray’da başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: iha