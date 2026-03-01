Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya hareket edecek.
Kaynak: İHA