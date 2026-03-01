

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri yüksek sesle müzik dinlenilen aracı Altıeylül caddesinde durdurdular. Araç ekiplerce incelendi. Aracın bagajında Orjinal olmayan ses sistemi görüldü. Sürücü A.Y.B'ye Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını Yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve

huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan 21 bin TL cezai işlem uygulandı. Araç ayrıca 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ