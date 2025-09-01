Çınarcık Barajı’ndan Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne günlük 110 bin metreküp su aktaracak bypass hattı, düzenlenen törenle devreye alındı. Başkan Mustafa Bozbey, ‘’1 Eylül’de vanayı açacağız demiştik, bugün Bursalıları Çınarcık Barajı’nın suyuyla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz’’ dedi.

İklim değişikliğinin de etkisi ile yaz aylarının kurak geçeceğine dair bilimsel raporları dikkate alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğini güvence altına almak adına vizyoner bir projeyi daha hayata geçirdi.

Çınarcık Barajı’ndan Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne su aktarımı sağlayacak olan bypass hattını 9 ay öne çeken Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ve Doğancı barajlarının alarm verdiği bir dönemde hattı devreye alarak, ihtimal dahilinde bir susuzluk probleminin önüne geçti. Günlük 110 bin metreküp suyu kente kazandıracak hattın vanası düzenlenen törenle açılarak devreye alındı. Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ndeki törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı Turhan Tayan, CHP Bursa Mlilletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz ile Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yöneticileri katıldı.



9 ay önce tamamlandı

Törenin açılışında konuşan Başkan Bozbey, Bursa’nın geleceği adına çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Çınarcık İçme Suyu Projesi kapsamında hayata geçirilen bypass hattına ilk suyun verildiğini ve bu önemli yatırımı devreye aldıklarını dile getiren Başkan Bozbey, ‘’Bu yıl kentimiz oldukça az yağış aldı. Dolayısıyla son aylarda Doğancı ve Nilüfer barajlarımızdaki su seviyeleri kritik düzeylerin altına düştü. İşte tam da böylesi zorlu bir dönemde Çınarcık İçme Suyu Projemizi hızlandırdık ve planlanan bitiş tarihini 9 ay öne çektik. Zaman kaybetmeden, Çınarcık Barajı’ndan 110 bin metreküp kapasiteyle kentimize su sağlayacak olan bypass hattını devreye aldık. Burada arıtılan Çınarcık Barajı’nın suyu, hemşehrilerimize sağlıklı ve güvenli şekilde ulaştırılacak’’ diye konuştu.

Bursa’nın su geleceği güvende

Hedeflerinin, 2026 yazında Çınarcık Barajı’nı tam kapasiteyle hizmete alarak Bursa’nın içme suyu güvenliğini çok daha güçlü hale getirmek olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, ‘’Bu sayede kentimiz, günlük 300 bin metreküp kapasiteli dev bir içme suyu arıtma tesisine, 96 kilometrelik içme suyu hattına ve 26 bin metreküp hacimli 4 adet içme suyu deposuna kavuşmuş olacak. Çınarcık Barajı, Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte 2060 yılına kadar Bursamızın içme suyu ihtiyacını karşılamaya yetecek. Bu yatırım, Bursamızın geleceğine yapılmış önemli bir yatırımdır. Projenin daha düşük maliyetlerle, bütçemize yük olmayacak yöntemlerle yapılması elbette mümkün olabilirdi. Ancak bu durum, projenin Bursamız için ne kadar gerekli ve değerli olduğunu değiştirmez. Bu vesileyle, projeye katkı sunmuş tüm geçmiş dönem yöneticilere de Bursalılar adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkan Bozbey’den tasarruf çağrısı

Suyun değeri bilinmedikçe yatırım yapmanın ve proje geliştirmenin bir şey ifade etmeyeceğini söyleyen Başkan Bozbey, ‘Su tasarrufu konusunda özen göstermeye devam etmek zorundayız. 1 Eylül’de olmamıza rağmen hava sıcaklığı henüz düşmüş değil. Vatandaşlarımızdan bir müddet daha suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Ayrıca hemşehrilerimiz her çağrımızda su kullanımını azaltıp duyarlık gösteriyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımlarını sadece tesisler ve altyapıyla sınırlandırmadıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, ‘’Aynı zamanda suyun doğru kullanımı, vahşi sulamanın önlenmesi, yağmur sularının toplanması ve arıtma kapasitemizin artırılması için de kararlılıkla çalışıyoruz. Bursamızı geleceğe taşıyacak olan şey, sadece altyapı değil, bu konudaki toplumsal farkındalıktır. Bugün atacağımız bilinçli adımlar, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır’’ şeklinde konuştu.

"Kentimize hayırlı olsun"

Açılışı gerçekleştirilen önemli projenin birçok kurumun birlikte çalışmasıyla hayat bulduğunu sözlerine ekleyen Başkan Bozbey, ‘’Bizlere destek olan Bursa Valimiz Erol Ayyıldız’a, Devlet Su İşleri’ne, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze, Orman Bölge ve İl Çevre Müdürlüğümüze, Kayapa ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgeleri yönetimine teşekkür ediyorum. Emeği geçen BUSKİ Genel Müdürlüğümüze, mühendislerimize, işçilerimize ve sahada gece gündüz çalışan tüm arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. Onların özverisi sayesinde Bursamız böylesi kritik bir dönemde suya kavuştu. 1 Eylül de vanayı açacağız dedik ve tam tarihinde, Bursalıları Çınarcık Barajı’nın suyuyla buluşturuyoruz. Çınarcık Barajı Bypass Hattı’nın kentimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

Eski Bakan Turan Tayan ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kentin su sorununa çözüm olacak proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve emeği geçenlere teşekkür etti. DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz de projenin bir mühendislik başarısı olmasının yanı sıra kurumlar arası iş birliğinin ve güçlü koordinasyonunun önemli bir örneği olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Çınarcık Barajı Bypass Hattı’ndan Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne ilk su verildi.