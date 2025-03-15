Yıldırım ilçesinde yaşayan Barış Bebeğin tedaviye ulaşabilmesi için başlatılan kampanyanın sürdüğünü belirten Bozbey, kampanyanın zamanında başlayamaması nedeniyle kritik bir süreçten geçildiğini ifade etti.

Barış bebeğin kampanyasının 5 ay geç başladığını ve 14 aydır devam ettiğini hatırlatan Başkan Bozbey, şu ana kadar yüzde 81 seviyesine ulaşıldığını ancak halen desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Mustafa Bozbey açıklamasında, “Barış bebek Bursa’mızın bebeği, şu an sizin karşınızda Mustafa Bozbey olarak bulunuyorum. Toplumsal dayanışma ve beraberliğimizi tüm kas hastalıkları yaşayan çocuklarımız için gösterelim. Gelin hep birlikte çocuklarımızı kurtaralım. Vereceğiniz her destek çocuklarımızı biraz daha hayata bağlayacak.” dedi.

Bozbey, tüm Bursalıları duyarlılığa davet ederek, “Haydi Bursa, bir kez daha birlikte başaralım!” ifadelerini kullandı.