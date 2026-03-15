Yıldırım Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Şair Dursun Ali Erzincanlı'yı Bursalılarla buluşturdu. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Şiirlerle Asr-ı Saadet' şiir dinletisine, ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve vatandaşlar katıldı. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği programda, Peygamber Efendimize (s.a.v.) atfedilen naat-ı şerifleri seslendirmesiyle tanınan Dursun Ali Erzincanlı çok sevilen şiirlerini seslendirdi. Şiirleri ve sohbeti ile katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan Erzincanlı, Ramazan ayının ruhunu, iklimini yaşatan etkinlikler düzenleyen Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

'Birliğimiz daim olsun'

Yıldırım'ın maneviyat, tarih ve kültürle yoğrulmuş kadim bir şehir olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, 'Ramazan ayı; paylaşmanın, gönüllerin buluşmasının ve manevi atmosferi birlikte yaşamanın en güzel vesilelerinden biridir. Bu mübarek ayın ruhunu hemşehrilerimizle birlikte yaşayabilmek için kültür ve sanatla yoğrulmuş programlar düzenlemeye devam ediyoruz. Kıymetli şairimiz Dursun Ali Erzincanlı'yı Bursalı hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimize duyulan sevginin şiirlerle ifade edildiği bu güzel programda vatandaşlarımızla aynı duyguları paylaşmak bizler için çok kıymetli. Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, gönüllerimizi buluşturan etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin' ifadelerini kullandı.