 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BESAŞ'ın Keles Süt Tesisleri'ni gezerek ürünlerin tadına baktı, tesis hakkında bilgi aldı.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Burada' programı çerçevesinde makamını Keles'e taşıdı. Keles ziyaretinde BESAŞ Keles Süt Tesisi'ni de gezen Bozbey, burada vatandaşın tükettiği ürünleri tadarak kalite kontrolü yaptı.

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Üretim hakkında bilgi alan Bozbey, çalışmaları yerinde inceledi.

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Başkan Bozbey, süt alım kapasitesini arttırıp her zaman üreticinin yanında olduklarını, dağ yöresine tarım, hayvancılık için de destek olacaklarının sözünü verdi.

Kaynak: BÜLTEN