Toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine işçilerin grev kararı alarak BURULAŞ binasına afiş asması sonrası açıklama yapan Bozbey, sürece dair şeffaflık vurgusu yaptı.

Belediye Toplantı Salonu’nda konuşan Başkan Bozbey, grev kararının ardından kamuoyunu bilgilendirmenin bir sorumluluk olduğunu belirterek, tüm çalışanların daha iyi koşullara kavuşması için çaba gösterdiklerini söyledi. Ancak belediyenin mali sürdürülebilirliği gözetmesi gerektiğini de hatırlattı. Bozbey, “Şeffafız, hesap verilebilir bir anlayışa sahibiz. Çalışanlarımız için en iyi koşulları sağlama arzusundayız, ancak bu süreçte belediyemizin tüm iştiraklerini dengede tutmak zorundayız” dedi.

Sendikanın ilk etapta yüzde 75 oranında zam talebiyle masaya geldiğini belirten Bozbey, sonrasında bu talebin yüzde 47 oranında sabitlendiğini ancak bunun mevcut ekonomik koşullarda gerçekçi olmadığını vurguladı. Önerilen artışın kabul edilmesi durumunda, BursaRay’da bilet fiyatının 55 TL’ye, uzun hatlarda ise 64 TL’ye yükseleceğini ifade eden Bozbey, bu maliyetin doğrudan Bursalı vatandaşlara yansıyacağını ve ulaşımda ciddi bir yük oluşturacağını dile getirdi.

Belediye olarak çalışanları değerli gördüklerinin altını çizen Bozbey, tüm çalışanların kurumları adına hizmet ettiğini ve temsil sorumluluğu taşıdığını belirtti. Bu anlayışla hareket ettiklerini belirten Bozbey, tekliflerinin en düşük maaşın 50 bin TL, tren sürücülerinin 73 bin 800 TL, otobüs şoförlerinin ise 62 bin 300 TL olması yönünde olduğunu aktardı.

Ayrıca, Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman’ın açıklamasında geçen “Burulaş’ı yakmak” ifadesine değinen Bozbey, bu sözün kendisini derinden üzdüğünü belirterek, “Bir sendika yöneticisinin böyle bir söz söyleyeceğine inanmak istemiyorum. Şaka deseler de inanmam. O kurumun bugünkü haline gelmesinde işçilerin emeği var” dedi.

Bozbey açıklamasını, çalışma arkadaşlarına bir kez daha sağduyu çağrısı yaparak tamamladı. Görüşmelerin masada çözüme kavuşmasını istediklerini ve Bursalıları mağdur etmeyecek bir sonuca ulaşılması temennisinde bulundu.