“Başkan Bozbey Burada” programı kapsamında Yıldırım ilçesi Teleferik Meydanı’nda düzenlenen buluşma, saat 23.10 itibarıyla tamamlandı. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, özellikle çocukların sevgisi dikkat çekti.

Başkan Bozbey, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın gösterdiği yoğun ilgi her şeye değer. Bu sevgi ve ilgiyi gördükçe, onlara daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Her adımda halkımızla daha da yakınlaşarak, birlikte daha güçlü bir yarın inşa etmek için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.” dedi.