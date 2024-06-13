Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere düzenlenen 'Genel Değerlendirme Toplantısı'nı Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Genel Değerlendirme Toplantısı'nda Bursa ve Bursalılara hizmet etmek için 1 Nisan'da yola çıktıklarını ifade etti.

Bozbey, Bursalıların da merak ettiği zorlu tabloyu öngördüklerini ve şehrin borç durumunu açıkladı. Geçen ayın basın toplantısında paylaşılan borç rakamına ek olarak, yeni borçların da ortaya çıktığını belirtti. Belediyenin yaptığı işlemleri adil ve şeffaf bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Bozbey, her türlü uygulama dışı veya yasaya aykırı durumu incelediklerini ve gerekli mercilere ilettiklerini söyledi. Borçların artmasına rağmen, belediyenin bu sorunların üstesinden gelebileceğini dile getirdi.

Bozbey açıklamasında " Bizleri zor bir tablo beklediğini biliyorduk. Bursalı hemşehrilerimiz de bu tabloyu merak ediyordu. Bursa'mızın ne kadar borcu var, halkımızın parasının nereye harcandığını öğrenmek herkesin hakkıydı. Tabii ki geçtiğimiz ay basın toplantımızda bazı malum olayları sizlerle paylaştık. Ancak geçen ay ki söylediğim rakamın üzere 1.6 milyar borç eklendiğini söylemek istiyorum. Uygulama dışı ve yasal olmayan bütün işlemleri inceleyip gerekli yerlere bildiriyorlar. Ayrıca adil ve şeffaf olacağımızı belirtmiştik. Bu yolda devam ediyoruz. Borçlar artsa dahi altından kalkamayacağımız hiçbir iş yoktur. Tabii ki bir yandan Bursalı hemşehrilerimizle kucaklaşırken bir yandan projelerimize sım sıkı sarılıp onlar üzerinden çalışmaya başladık. 50 bin nüfusu üzerinde olan belediyelerimizin Stratejik Plan yapma yetkisi var. Bu süreçte 16 ilçe belediyemizi ziyaret ettim. Önce tebrik ettik ardından her ilçenin sunumu izledik. İlçe belediyeleriyle ortaklaşa yapacağımız ve kendilerinin yapacağı bazı projeler var. Biz Bursa'yı bütün düşünüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi bir şemsiyedir ve bütün ilçe belediyelerini bir bütünün içine almaktadır. Hep beraber Bursa'yı yöneterek, katılımcı bir anlayışla projelerimizi yaşama getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bozbey, Çalı Yolu'ndaki genişletme çalışmalarının Karayolları tarafından yapıldığını belirterek, elektrik taleplerinin hala karşılanmadığını ifade etti. Ancak imalat hataları nedeniyle elektrik direklerinde ciddi sorunlar yaşandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Aydınlatma direklerinin montajında teknik hatalar olduğunu ekledi. Şu anda ilgili firmaya ödeme yapılmadığını ve yapılmayacağını dile getirdi. UEDAŞ'ın da herhangi bir ödeme yapmayacağını belirtti. Ayrıca Bilim Teknoloji Merkezi'nde yaşanan ortaklık sorunlarına da değindi ve bu durumun üzücü olduğunu ifade etti. İş ihalelerinin denetlenmesi gerektiğini ve sorumlu kişilerin olmamasının sorun yarattığını belirtti.

"Sivrisinek Mücadelesi Ocak Ayında Başlamıştır"

Bozbey, Gündüz Bakım Evi ve BUSMEK üzerinden yapılan asılsız iddiaların üzücü olduğunu belirterek, bu tesislerin kapatılmayacağını açıkladı. "Sinekle mücadele ocak ayında başlayan bir mücadeledir. Bu yapılmamış. Biz yıllarca Nilüfer'de bunu yaptık, doğrusu da bu. Bu anlamda bir şikayet var ama bunları çözeceğiz. Önümüzdeki yıl bununla ilgili mücadeleye başlayarak yıla başlayacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Bayramda ulaşım ücretsiz

Bayramda yine ücretsiz ulaşım sağlanacağını açıklayan Başkan Bozbey , "Önümüzde bir bayram var ve ulaşım yine ücretsiz olacak. Mezarlıklara otobüslerle ücretsiz olarak vatandaşlarımız ziyaret edebilecekler. Ayrıca bayram öncesinden başlamak üzere gece saat 2'ye kadar metroyu teknik nedenlerle çalıştıramıyoruz. Ancak aynı güzergahlarla otobüslerimiz ücretsiz olarak çalışmaya devam edecek. Öğrencilerimizin binişlerini 160 binişten 200 binişe çıkartıyoruz. Ayrıca tam binişten yüzde 75 indirim alacak öğrencilerimiz. Ayrıca 65 yaş üstü sınırlamalarını kaldırıyoruz" şeklinde konuştu.