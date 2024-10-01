CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kafkasspor’u ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey’i, Kulüp Başkanı Sebahattin Ordu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

“SPORA OLAN KATKILARIMIZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK”

Burada bir açıklama yapan Başkan Bozbey, “Kafkasspor’a önümüzdeki süreçte başarılar diliyoruz. Bizlerin de yapacağı bir şey varsa elbette ki spora olan katkılarımız her zaman olduğu gibi şimdi de olmaya devam edecek. Özellikle hem amatör hem de yarı profesyonel kulüplere destek olmak hepimizin sorumluluğu. Başarılar diliyorum sizlere. Bursa büyük bir kent. 4 milyona yakın nüfusu var. En azından profesyonel liglerde en az 3-4 tane takımının olması lazım. Bir tanesinin süper ligde olması lazım, Bursaspor gibi. Bursaspor’un süper ligde, onun altındaki takımlarında alt liglerde olması lazım. Onların altındaki takımlarında amatör liglerde olması lazım ki oralarda sürekli profesyonel oyuncu yetişsin ve üst liglere transferi olsun. Üst liglerdeki takımlara oyuncu yetiştirsinler. Bu yapıyı kurmak lazım. Yani artık futbol tamamen bir endüstri halini aldı. Fabrikayı nasıl işletiyorsan, futbola da öyle bakacaksın. Tamamen endüstri. Bu çocukların özellikle hangi sporda olmayı seçerse seçsin, atletizm ile jimnastiğin kesinlikle yapılmasını sağlanması lazım. Bakın tekrar söylüyorum, atletizm ve jimnastiğin mutlaka tüm sporcular tarafından yapılıyor olması lazım. Yani biz bazı futbolcuları 40 yaşına geldi hala futbol nasıl oynuyor diye soruyoruz ama kökenine baktığımızda atletizm yapmış, jimnastik yapmış ve kendi yaşamını spor yaşamıyla birlikte endekslemiş ve ona göre yaşamı. Yatması, kalkması, bir düzeni var. Bunlardan bir tanesi Ronaldo, yani şuan da Messi gibi. Kendi yaşamını sporla birleştirirsen yani o zaman gerçekten futbolla ilgili başarılı olursun” dedi.

Ziyaretten dolayı Başkan Bozbey’e teşekkür eden Kafkasspor Başkanı Sabahattin Ordu, “Şu ana kadar 4 maç yaptık ve 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. Genç bir takımız. Hedefimiz tabii ki var. Hedefsiz olmaz. Takım oturma aşamasında. Geçen sezondan iki kişi kaldı. Futbolcularımızla 3 yıllık sözleşme imzaladık. 2003 ve 2007’li oyuncularımız var. Dediğiniz gibi amacımız futbolcu yetiştirmek. Çünkü sürekli cepten cepten olmuyor” dedi.