Toplum düzeninin sağlanması, halkın huzuru ve güvenliğinin korunması adına büyük bir özveriyle görev yapan zabıta teşkilatına teşekkür eden Başkan Bozbey, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Toplum düzenini koruyan, halkımızın güvenliği ve huzuru için gece gündüz fedakârca görev yapan Zabıta Teşkilatımızın 199. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası’nı kutluyorum. Hemşehrilerimizin sağlığı, güvenliği ve huzuru için özveriyle çalışan tüm zabıta personelimize teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Zabıta Haftası kutlu olsun.