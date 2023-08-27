Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırıldığında başta KOBİ’ler olmak üzere tüm firmaların derin bir nefes alacağını belirterek, “Zorlukları aşmak ve sürdürülebilir büyüme hedefler için özel bankaların da yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata katkı sağlamaları büyük önem arz etmektedir” dedi.

BTSO Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Başkan İbrahim Burkay, BTSO’nun meslek komiteleri ve sektör konseylerinin çalışmalarıyla sorunu teşhis eden, inisiyatif alan, çözüm üreten, aktif, yapıcı ve yönlendirici bir kurum olduğunu söyledi. Başkan Burkay, geçtiğimiz hafta Ankara’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında düzenlenen ‘TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Bursa iş dünyasının taleplerini ilgili bakanlıklara aktardıklarını söyledi.

Son yılarda küresel ölçekte, yaşanan olağanüstü gelişmelerin ekonomide ağır tahribatlara neden olduğunu ifade eden Başkan Burkay, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden sağlanması, öngörülebilirliğin artması, milletin refahını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesinin en önemli beklentileri arasında yer aldığını vurguladı. Reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırıldığında başta KOBİ’ler olmak üzere tüm firmaların derin bir nefes alma imkanına kavuşacağını ifade eden Burkay, bu süreçte kamu bankalarının, ihracat ve yatırımların finansmanıyla ticari kredilerde büyük rol üstlendiğini vurguladı. Zorlukları aşmak ve sürdürülebilir büyüme hedefler için özel bankaların da yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata katkı sağlamalarının büyük önem arz ettiğini kaydeden Burkay, “Diğer taraftan Merkez Bankası tek kalemde tarihinin en yüksek ikinci faiz artışını gerçekleştirdi. Yılsonu için yüzde 58 olarak öngörülen enflasyonla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmaları destekliyoruz. Ancak yüksek faiz hamlesinin reel sektörde birçok dengeyi değiştireceği de mutlaka unutulmamalıdır. Özellikle nakit akışını olumsuz etkileyecek olan bu adımların özel sektörümüze yansımalarının da yakından takip edilmesi çok kritik önem arz etmektedir” diye konuştu.

Türkiye’nin 3 yıllık yol haritasının çizileceği orta vadeli program için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Burkay, şöyle devam etti;

“Yeni ekonomi programında stratejik öneme haiz yatırımlardan feragat etmeden, enflasyon ve cari açık sorunlarını tetikleyen verimsiz tüketim ve yatırım harcamalarını kontrol altında tutan bir anlayışı da mutlaka bu dönemde hâkim kılmalıyız. Dönüşüm ve verimlilik odaklı nitelikli yatırımlarla, üstün olduğumuz ve küresel üstünlük kazanabileceğimiz alanlara ayıracağımız kaynaklar ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmesinde belirleyici rol oynayacaktır. Yatırım teşvikleri, ihracat ve vergi destekleri bu noktada en önemli enstrümanlardır. Fiyat istikrarı temelinde yükselen, finansal istikrarı koruyan, üretim, istihdam ve ihracat kanalıyla büyüme stratejisini benimseyen bir anlayışla hazırlanarak, kararlılıkla uygulanacak bir ekonomi programı, Türkiye yüzyılının sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayacaktır.”

Başkan Burkay, Bursa iş dünyasının destekleriyle 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeye her türlü desteği verdiklerini söyledi. Başkan Burkay, konuşmasında meclis üyeleriyle birlikte Hatay’ın Antakya ilçesindeki BTSO Geçici Yaşam Alanı ziyaretine de değindi. Başkan Burkay, bölgedeki depremzedelerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte maddi ve manevi tüm imkanlarla yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Deprem gerçeği ışığında şehrin dönüşümü için yol haritasının önemine değinen Başkan Burkay, “Bu gerçekle yaşamayı ve planlamamızı buna göre yapmayı görev edinmeliyiz. 6 Şubat depreminin ardından meclisteki konuşmamızda acil şekilde kentteki sadece sanayi tesislerinin değil, tarihi çarşı ve hanlar bölgesi başta olmak üzere tüm ticarethanelerin içerisinde olduğu deprem risk haritasının çıkartılması gerektiği vurgulamıştık. Geçtiğimiz günlerde akademik odalarla yaptığımız toplantıda da deprem riski haritasını çıkartılması ile ilgili fikir birliğine vardık. Bu çalışmayı Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeler ve akademik odalarla çıkarma kararı aldık. Biz BTSO olarak bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Bizim görevimiz ülkemizin bugüne kadar elde ettiği kazanımları geleceğe taşımak. BTSO olarak şehrin ortak aklına önem veriyoruz. 55 bine yakın üyemiz, 70 komitemiz ortaya konan vizyon ve projeleri hayata geçirmek için var gücüyle çalışıyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak paydamız güçlü bir Bursa dedik. Her projemizin merkezine Bursa’yı koyduk. Bizim için Bursa’nın menfaatleri önemli” dedi.