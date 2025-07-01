

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda sezonun 2. Ayak yarışları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motosiklet Kurumu iş birliğiyle yapıldı. Cemsa Karting Pistinde düzenlenen sezonun ikinci yarışlarında, Türk sporcuların yanı sıra KKTC ve Bulgar sporcularda ter döktü. Zorlu ve keskin virajların yer aldığı pistteki mücadeleleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da yakından takip etti. Cumhurbaşkanı Tatar sporculara başarılar dileyip, dereceye giren yarışçıları da tebrik etti.



Öte yandan Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nda TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Asrın Rodi Pak sporcularla bir araya geldi. Şampiyona kapsamında milli sporcular genç yarışçılarla bol bol fotoğraf ve video çektirdi.



İNEGÖLLÜ MİNİKLERDEN DEV BAŞARI

Cemsa Karting Pistinde düzenlenen yarışta 50 cc mini kategoride 6 yaşındaki Rüzgar Ceyhan birinci olurken, 7 yaşındaki Toprak Ceyhan’da ikinci oldu.

İKİNCİ AYAK YARIŞ SONUÇLAR

OPEN SINIFI

1.Dimitar Totev (BMF), 2.Oğuz Taşhan (Smyrna), 3.Nazım Aguş (Smyrna)

S3 SINIFI

1.İbrahim Taşhan (STMOK), 2.Serkay Serinkaya (EMC06), 3.Egehan Çalhan (Smyrna)

85cc SINIFI

1.Uzay Alp Urcan (Sarıyer), 2.Çağatay Çoklar (EMK), 3.Celal Çeltik (YMK)

65cc SINIFI

1.Poyraz Bor (Kartepe), 2.Muhammed Sina Arslan (Ferdi), 3.Alp Burak Albayrak (Smyrna)

50cc SINIFI

1.Zayn Sofuoğlu (Ferdi), 2.Emir Memişoğlu (Ferdi), 3.Ali Tok (Smyrna)

50cc MİNİ SINIFI

1.Rüzgar Ceyhan (Kartepe), 2.Toprak Ceyhan (Kartepe), 3.Atlas Pars Pehlivan (Smyrna)