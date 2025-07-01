Nilüfer'e olduğu kadar Bursa'nın tamamına canlılık kazandıracak olan projede; koşu ve bisiklet parkurları, çocuk oyun grupları, basketbol sahası, kafeterya ve piknik alanları yer alacak.

Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projelerle yeniden yeşil dokusunu güçlendiriyor. Büyük ölçekli park yatırımlarının yanı sıra şehir genelinde nefes aldıracak yeşil alan düzenlemelerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesindeki Balkan Mahallesi’ne yeni bir bölge parkı kazandırıyor. Yaklaşık 34 bin metrekarelik alanı kapsayan Balkan Bölge Parkı’nda koşu ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, kafeterya ile piknik alanları yer alacak. Proje, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, çalışmalara başlandı.



Bursa’nın ‘Yeşil Bursa’ kimliğine tekrar kavuşması için çevreye yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kenti ağaçlarla ve parklarla donatarak gelecek nesillere daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir kent bırakmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi’ne ayrıcalıklı bir bölge parkı kazandıracaklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Halkımız, çocuklarımız ve torunlarımız nefes alabilsin diye bu kenti yeniden ağaçlarla ve parklarla donatacağız. Daha yeşil, daha temiz havası olan, yaşanılacak bir Bursa için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Balkan Mahallesi’ne kazandıracağımız Bölge Parkı için çalışmalara başladık. En kısa zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden bölgemize ve Bursa’ya hayırlı olsun" dedi.