Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12:57’de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

Yerin 10.14 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü, 40.4925 enlem ve 29.21333 boylam noktası olarak kaydedildi.

Bursa’da 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 12:57’de 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Öte yandan, bu depremin hemen sonrasında 3 dakika arayla 3,3 ve 1,7 büyüklüğünde iki artçı deprem daha kaydedildi.