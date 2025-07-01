Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesinden duyulan memnuniyet dile getirilirken, özellikle gümrük alanında iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik somut adımlar masaya yatırıldı.

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin gümrük uygulamaları konusundaki tecrübeleri Kosova heyetiyle kapsamlı şekilde paylaşıldı. Gümrüklerin modernizasyonu, dijitalleşme süreçleri, gümrük muhafaza uygulamaları ve risk analizleri gibi alanlarda Türkiye’de yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi.

Heyetler arasında yapılan değerlendirmelerde, mevcut iş birliğinin daha ileri seviyelere taşınması ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar ele alındı. Görüşmede iki taraf da, dost ve kardeş ülkeler olarak karşılıklı destek ve ortak vizyonla hareket etme kararlılıklarını vurguladı.