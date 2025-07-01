

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki ortalama doluluk oranı Temmuz ayına gelindiğinde yüzde 45'i gösteriyor. Bu rakamın geçen yılın aynı dönemi ile neredeyse yarı yarıya olması dikkat çekiyor.

Yaz aylarında şebeke sularının daha fazla kullanılmasının yanı sıra sıcaklıklarının etkisiyle artan buharlaşma şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajların doluluk oranında son 15 günde yaklaşık yüzde 6 düşüşe sebep oldu. Bu durum geçen seneki oranların çok altında kaldı. Geçen sene Haziran ayında iki barajın doluluk oranı ortalama yüzde 81.42 iken bu sene haziran sonu itibariyle barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 50.79'u gösteriyor.

Yetkililer ise su kaynaklarını verimli kullanılması ve suların bilinçli tüketilmesi konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA