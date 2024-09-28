Başkan Büyükkılıç, Türkiye’de 40’a yakın topluluğu olan Slow Food’un Kayseri’deki yemek pişirme etkinliğine katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte 2024 yılında 20 üye ile kurulan ilk Slow Food Topluluğu’nun düzenlediği Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi’nde organik ürünlerle yöresel yemeklerin pişirildiği programa katıldı. Organik ürünleri bahçeden elleriyle toplayan Başkan Büyükkılıç, yemek pişirmeyi de ihmal etmedi.

Kayseri'de kurulan ilk Slow Food topluluğu olan grup, sürdürülebilir ve bilinçli bir gıda tüketimi bilinci oluşturmak, uluslararası ağlarda Kayseri Mutfağı’nın tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Slow Food Topluluğu Kayseri'de tanınması kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Ürünler Bahçesi’nde, Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Kayserili ünlü şefler tarafından yöresel ve organik ürünler kullanılarak hazırlanan yöresel yemekleri tanıttı.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katılarak, bu anlamlı ve özel çalışmaya destek verdi. Başkan Büyükkılıç’a Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk ile daire başkanları da eşlik etti.

Doğal Ürünler Bahçesi’nde organik ürünleri eline aldığı sepet ile toplayan Başkan Büyükkılıç, topladığı salatalık, domates ve biber ile salata yaptı.

Slow Food hareketinin Türkiye’de 40’a yakın topluluğu olduğunu ifade eden Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek, Kayseri’de kurmuş oldukları Slow Food topluluğu ile Türkiye’de yürütülen Slow Food etkinliğine Kayseri olarak hem kentteki organik tarım çalışmalarını hem de Kayseri mutfağını birleştirerek bir hareket başlatmak istediklerini dile getirdi. Bekyürek konuşmasında şunlara yer verdi:

“Bu hareketin başlangıç noktasına Büyükşehir Belediyesi ile adım atmak istedik. Çünkü şehre Slow Food aracılığı ile bir değer katmak istedik. Zaten Kayseri çok kadim bir medeniyetin yaratmış olduğu bir şehir. Ve Kayseri’nin Türkiye’nin 5 tane önemli gen merkezinden biri, tohum açısından ve burada çıkan organik ürünleri Kayseri mutfağının geleneksel yemekleri ile birleştirerek Kayseri mutfağını dünyada isim yapan önemli merkezler haline getirmek istiyoruz. Burada Slow Food hareketimizin amacı da budur. Bugün sizlere hazırlamış olduğumuz Kayseri’ye ait yerel tohumlardan üretilmiş Gacer Bulgur Pilavı, Gömeç Fasülyesi ve organik sebzelerden yapılan güvecimizi sunacağız. Amacımız Kayseri’ye ait değerleri ön plana çıkarmak. İnşallah damaklarınızın şenleneceğini düşünüyoruz. Şeflerimiz bize çok destek oldular yemeklerin hazırlanması noktasında. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. İnşallah Kayseri Slow Food noktasında da Türkiye’de isim yapacak hazırladığımız etkinliklerle. Ümit ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne de bize vermiş olduğu desteklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum.”

Şefler, Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi’ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Şeflerle birlikte yöresel ürünler ile hazırlanan yemekleri servis eden Büyükkılıç, daha sonra pazar yerini gezdi.

KAÇEM’DEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Burada, Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) Kooperatifi’nde üretici kadınlar, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim ederek, “Bizim yanımızda olduğunuzu her zaman söylüyoruz. Bugüne kadar kooperatifimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Büyükkılıç, kadın kooperatiflerinin ilk göz ağrısı olduğunu vurgulayarak, “Gerçekten KAÇEM adı altında girişimci hanımefendileri kutluyorum. Bu süreci ilk başlatanlardansınız, şimdi herkes kooperatifler kurdu, siz ilk göz ağrımızsınız, sizleri tebrik ediyorum. Bir süreci başlatan, ürünlerinizin kalitesi ile takdir ettiğimiz ve gururla her yerde paylaştığımız bir ekipsiniz” diye konuştu.

“KAYSERİ’NİN GURURUSUNUZ”

Büyükkılıç, kendisine plaket takdim eden KAÇEM’e teşekkür ederek, “KAÇEM bizim gururumuz” derken KAÇEM Başkanı Şükran Baş Doğan da “Siz de Kayseri’nin gururusunuz. Her şey için tekrar teşekkür ediyoruz. Yola çıkarken bizim gayemiz, bizim gibi tarlada çalışan, evde çalışan kadınlara bir rol model olmaktı. Bunu da kurulan kooperatiflere verdiğimiz örneklerle yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz başkanım” ifadelerinde bulundu.

Programda, Slow Food Topluluğu tarafından, Yamula Patlıcanı Güveç, Gacer Bulgur Pilavı ve Gömeç Fasulyesi pişirilerek, yöresel yemeklerin kamuoyuna tanıtımı yapıldı. Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Tohum Bankası ve Tarım Aletleri alanını da gezerek incelemede bulundu.

Kayseri'de 2024 yılında 20 üye ile kurulan Slow Food Topluluğu, sadece yerel üretim ve tüketimi teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda bu süreçte kültürel kimliği ve biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlıyor. İlçelerde organik tarım üretimini yaygınlaştırarak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yerel üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlamak hedeflenirken, yavaş yemek kültürü, sadece gıda kapsamında değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına da önemli bir hareket olarak dikkat çekiyor.