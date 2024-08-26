Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sel felaketinin ikinci gününde de incelemelerini sürdürdüğü Bünyan’da kayıp kişiyle ilgili acı haberi duyurarak, Muhittin Saraç’ın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Saraç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve Bünyan halkına baş sağlığı dileyen Başkan Büyükkılıç, yaraların el ele sarılacağını ifade etti.KAYSERİ (İGFA) - Aşırı yağışlar sonucunda sel felaketi yaşanan Bünyan Güllüce Mahallesi’nde gece boyu süren çalışmalarda kayıp olduğu bilgisine ulaşılan mahalle sakinlerinden Muhittin Saraç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sel bölgesinde ikinci gün çalışmalarına katılan Başkan Büyükkılıç, yetkililerden aldığı bilgiler doğrultusunda ölüm haberini duyurdu.

Açıklamasında vefat eden Saraç’ın ailesi ile mahallelilere baş sağlığı dileyen ve dün geceden beri arama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Daha önce hatırlanacağı üzere 7 tane aracımız mahsur kalmış, buradan içerisindeki yolcularımız kurtarılmıştı. Ama bir tane aracımızın dereye uçtuğu ve içerisinde bir kişinin olduğu bilgileri gelen değerlendirme sonrasında gündemimize alınmış idi. Sabaha kadar, fedakârca tüm ekiplerimiz, kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, hepsi el ele vermek suretiyle adeta seferber oldu. Bu kaybolduğu ifade edilen canımızı aradı, taradı, sonuçta maalesef bugün saat 11 civarında böylece cesede ulaşılma durumu söz konusu oldu. Biz her şeyden önce başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin diyoruz. Tabi vatandaşlarımıza ve özellikle ailemize sabırlar niyaz ediyoruz. Tabi bu bir sel felaketi. Şükredecek tarafları elbette köyün içerisinde olmaması, Bünyan’ın içerisinde olmaması ama keşke böyle bir acıyla da karşılaşmasaydık. Maalesef bir canımız yandı Allah rahmet eylesin” dedi.

“HEP BERABER EL ELE BU KONUDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIMIZA HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Güllüce Mahallesi’ndeki afet konusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Büyükkılıç, şunları paylaştı:

“Burada tabi hasarlar var, bunu el ele gönül gönle hep beraber, inşallah Bünyan Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, AFAD’ımız, valiliğimiz, hep beraber bu konuda el ele gerekeni, üzerimize düşeni yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

“Gece Yarısına Kadar Elitaş Bakanımız, Akar Paşamız, Valimiz, İl Başkanlarımız Burada Bulundu”

Başkan Büyükkılıç, afet yaşanan bölgede dün gece yarısına kadar AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti ile MHP il başkanlarının incelemelerde bulunduğunu kaydetti. Büyükkılıç, şunları dile getirdi:

“Ayrıca dün akşam itibariyle de gecenin yarısına kadar başta Sayın Elitaş Bakanımız, Hulusi Akar paşamız bakanımız, valimiz, il başkanlarımız olmak üzere burada gözlemledi, takip etti, olay yerinde bulundu. Sabaha kadar da ekiplerimiz çalıştı. Sabah da biz burada bir gelişme var mı diye hep takip ettik. Önce bazı çamaşırların bulunduğu ifade edildi, sonrasın da maalesef cezaevine yakın bölgede cesede ulaşıldı. Allah sabır versin. Allah’tan yani aile sabırlı, itidalli, Güllüce’mizin insanları sükunetli ve gerçekten inanmış insanlar. Burada görevli kardeşlerimize hiçbir zorluk çıkarmadan görevimizi yapmaya devam edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum.”