Yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Önemli olan gönüller yapmak ve gönüllere girmek, yavrularımızı ve insanımızı mutlu etmek. Biz kocaman bir aileyiz ve sizleri çok seviyoruz" dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, meclis üyeleri, özel çocuklar ve aile fertleri katılım sağladı.

Programda konuşan Bünyamin Çiftçi, "İyi ki varsınız, Allah sizden razı olsun. Bu akşam çocuklarımızın akşamı. Bu işler, gönül işi ve sevgi işi. Bu güzel işlerin merkezinde Peygamberimiz var ve o bize öğretti. Biz bu yavrularımızla sürekli bir arada olacağız. 2019’da ilk göreve geldiğimizde ilk iş olarak yavrularımızı tespit ettik. Yetim gülerse dünya güler dedik ve biz meseleye böyle bakıyoruz. Önemli olan gönüller yapmak ve gönüllere girmek, yavrularımızı ve insanımızı mutlu etmek. Biz kocaman bir aileyiz ve sizleri çok seviyoruz. Geldiğiniz ve yavrularımızı mutlu ettiğiniz için Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, STK temsilcilerine desteklerinden dolayı plaket takdim etti.