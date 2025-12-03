Bugün İnegöl Belediye Meclisinde Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesi’nin yerinde dönüşüm projesine ilişkin bir karar aldı. Mecliste yapılan oylamada, proje kapsamında hazırlanacak protokoller için Başkan Alper Taban’a imza yetkisi verildi. Karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan kararda, Üniversite adına yürütülecek zemin etüdü çalışmalarını İnegöl Belediyesi üstlenecek. Meclisteki görüşmelerde CHP ve Saadet Partisi grubu “hayır” oyu verdi. Saadet Partisi temsilcileri, yerleşkenin mevcut alanına dönüşüm yapılmasının yeterli olmayacağını savunarak, “Daha büyük bir alana tam teşekküllü bir üniversite kurulmalı, butik bir yapı olmamalı” görüşünü dile getirdi. CHP grubu da benzer gerekçelerle karara karşı çıktı.

Meclis çoğunluğunun onayıyla kabul edilen karar sonrası konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Geçen dönemde de çalıştığımız, İnegöl’e müstakil bir üniversite kazandırılmasıyla ilgi bir çalışma olabilir. Üniversite çok daha kapsamlı, çok daha büyük kampüs içerisinde şehrin farklı yerlerinde de değerlendirilebilir. Ancak geçen dönem, gerek üniversitenin içerisindeki öğretim görevlileriyle, gerek rektörle, gerekse paydaşlarıyla yaptığımız görüşmelerde en hazır ve ilerleyebileceğimiz noktanın burası olduğu yönünde bir kanaat oluşturmuştuk. Bu süreç çok fazla uzuyor. Yeni bir yer seçimi, bunun şehre uzaklığı ne olacak, neresinde olacak? İçerisinde on binlerce öğrenci okuyacak demektense, öğrenci sayısının bu şehrin ihtiyacı olacak insan kaynağını karşılayacak ve beraberinde de nitelikli çıktılar verecek, kaliteli öğretmenlerin tercih ederek geleceği bir okul olsun. Öğrenci içinde kaliteli bir okula geliyorum, nitelikli bir üniversiteye geliyorum şeklinde buraya gelsin ve kayıt yaptırsın. Geçen dönemde 3 örnek proje hazırlandı, mimarlık fakültesi öğrencilerine hazırlatıldı. Çok etkili projeler ortaya çıkmadı. Bizler burada tekrar Uludağ Üniversitesi rektörümüzle ve Yüksek Okulumuzla görüştüğümüzde bu konuda bize rehberlik etme noktasında katkı sundular. Biz burada aslında devam ederken mevcut alanı yeniden, önce plan tasarımı çıkartılarak sonrasında kimi neye teklif edeceğiz. Yani biz şu binayı dönüştürmek istiyoruz, bunu yapmak istiyoruz diyebilelim istiyoruz. Çünkü bundan sonrasında işin finansman boyutları var. Bunlarla ilgi YÖK’le görüşmeler yürütülecek” dedi.