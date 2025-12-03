Bugün Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında 15 gündem maddesi karara bağlandı. Meclis toplantısında konuşma yapan AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Sultan Su İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, "Sultan Su İnegölspor’umuz bugün, kısıtlı bütçeye rağmen büyük bir inanç, emek ve mücadele ruhuyla Nesine 2. Lig’de zirve yarışının tam ortasında ilerlemektedir. Gençlerimizin sahadaki özverisi, teknik ekibimizin emeği ve taraftarımızın sarsılmaz desteğiyle play-off hattında önemli bir konumdayız. Bu başarı tesadüf değildir; hep birlikte başardık. Ancak bu başarı yalnızca bugüne değil, yarınlarımıza da ışık tutmaktadır. İnegöl; üreten, büyüyen ve Türkiye’nin önde gelen sanayi şehirlerinden biri. İnegölspor ise bu şehrin ruhunu ve ortak değerini temsil eden en güçlü markalardan biridir. Bu nedenle iş dünyamızı, firmalarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve tüm kurumlarımızı birlik olmaya davet ediyoruz. Bu başarı hepimizin, bu sorumluluk hepimizin. Bugün yapılacak her katkı yalnızca bu sezonu değil kulübümüzün geleceğini belirleyecektir. Gelin, bu şehrin takımına hep birlikte sahip çıkalım. Bu süreçte destekleriyle yanımızda olan başta Belediye Başkanımız Alper Taban, Milletvekilimiz Ayhan Salman ve Kaymakamımız Eren Arslan olmak üzere; değerli grubumuza, meclis üyesi arkadaşlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bugüne kadar desteğini sunmayan tüm paydaşlarımızı da en kısa sürede bu büyük ailede yanımızda görmek istediğimizi belirtmek isterim. Çünkü İnegölspor’un başarısı İnegöl ve Bursa’nın ortak gururudur. Bu vesileyle; Cumartesi günü saat 14.00’te İlçe Stadyumumuzda oynayacağımız Adana 01 FK maçında başta meclis üyelerimizi, ardından tüm taraftarlarımızı tribüne davet ediyoruz. Bu şehrin gücünü birlikte göstermeye ihtiyacımız var. Ayrıca “Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyayı Güzelleştirir” kampanyamız kapsamında öğrencilerimize forma ve eşofman seti hediye etmeye devam ediyoruz. Bir öğrencimize 1000 TL destek ile bu iyiliğe ortak olmak isteyen tüm hayırseverlerimizi katkıya davet ediyoruz. Çünkü İnegölspor; emek, mücadele ve büyük bir sevdanın adıdır. Birlik olursak daha güçlüyüz, birlik olursak başarırız — birlik olursak İnegölspor geleceğe yürür. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ