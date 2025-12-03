İnegöl Belediyesi Aralık Meclisi’nde Alanyurt’a yeni bir yüzme havuzu yapılması kararlaştırıldı.

Aralık ayı olağan meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşüldü. Belediye Başkanı Alper Taban, yapılan görüşmeler sırasında Alanyurt bölgesine yeni bir havuz kazandırılacağını açıkladı. Taban, proje ile spor ve yüzme imkanlarını artıracağını belirtti. Yeni havuzun, özellikle yoğun nüfusa sahip Alanyurt bölgesinde sosyal tesis ihtiyacını karşılaması ve gençlerin spor alanlarına erişimini kolaylaştırması hedefleniyor. Projeye ilişkin teknik hazırlıkların önümüzdeki süreçte başlayacağı bildirildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç