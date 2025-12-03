İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yapıldı. 28 Kasım ile 1 Aralık tarihleri arasında Esenyurt, Bahçelievler ve Beşiktaş ilçelerinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik gerçekleştirilen ve gerçekleştirilme hazırlığındaki eylemlerle ilgili yürütülen çalışmalarda, 13 şüphelinin belirlendiği ifade edildi. Ev ve iş yerleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, farklı tarihlerde İstanbul merkezli Bursa ve Sakarya illerinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 5’i yaşı 18’den küçük olmak üzere çete üyesi toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda gözaltına alınan çete fertleri, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Burada ifade işlemleri tamamlanan zanlılar, bu sabah adli makamlara sevk edildi. Öte yandan operasyon kapsamında yakalanan kişilerin karıştıkları bazı silahlı eylemler, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri ile kayda geçildi.

Kaynak: İHA