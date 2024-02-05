Yeniden aday gösterilen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediye personelleri tarafından haftanın ilk iş gününde çiçekler ve alkışlarla karşılandı.

Belediye başkan adaylığı açıklanan Bünyamin Çiftçi’yi, personeller coşkuyla karşıladı. Bununla beraber Başkan Çiftçi’ye belediye personelleri tarafından Türk bayrağı ve çiçek takdim edildi. Mesai arkadaşlarının bu sürprizi karşısında çok duygulandığını ve mutlu olduğunu ifade eden Çiftçi, "Bugüne kadar binlerce kişinin önünde birçok kez konuşma gerçekleştirdim ama bu sizin yaptığınız sürpriz karşılamada duyduğum hissi hiçbir zaman yaşamadım. Yol ve mesai arkadaşlarım bu ince ve nazik düşüncenizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaklaşık 5 sene önce çocukluğumun geçtiği, 40 yıldan fazla yaşadığım Çayırova’ma hizmet etme imkanı buldum ve bu büyük bir şeref. 5 yıl boyunca canla başla hep birlikte çalıştık. 5 yıl boyunca tüm zorluklara rağmen Çayırova’ya kimlik kazandıracak birçok hizmeti ilçemize kazandırdık" dedi.

"Güçlü şekilde yola devam edeceğiz"

Başkan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çayırova tarihinde ilk defa iki dönem üst üste bir belediye başkanı, halkımızın desteğiyle belediye başkanlığı yapacak. Bugün geldiğimiz bu noktanın eseri sizsiniz. 5 yıl boyunca Çayırova halkının teveccühünü kazandıysak ve ikinci defa aday gösterildiysek bu başarı bütün mesai arkadaşlarım olan sizlere aittir. Esas olan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır, kişiler gelip geçicidir. Rabbim bu aziz milletimize, her bir canımıza güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Biz büyük bir aileyiz, Allah razı olsun. 5 yıl boyunca canla başla çalıştınız, gayret ettiniz. Rabbim 31 Mart’tan sonra güzel Çayırova’mıza güzel hizmetler etmeyi, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla fedakarlık yapmayı hepimize nasip eder inşallah. Güçlü bir şekilde yola devam edeceğiz inşallah"