Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, yeni yeri Nilüfer ve 1139 no’lu caddelerde açılmaya başlayan Çarşamba Kumaş Pazarını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Başkan Şenol Dinç, yeni pazar alanının hayırlı olmasını diledi. Başkan Şenol Dinç, "Nilüfer ve 1139 no’lu caddelerimizde vatandaşlarımızın hizmetine başlayan Çarşamba Kumaş Pazarımızı ziyaret ettik. Geniş alışveriş alanları, otopark düzenlemeleri ve birçok rahatlığıyla pazarımız hizmette. Esnafımızın yanında, vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA