Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı ve Tuzla Belediyesi iş birliğinde 22 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Şelale Park Festival alanında depremzede esnaflara destek amacıyla fuar düzenlenecek.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık’ın, Kahramanmaraş’taki depremzede esnafın kalkınmasına destek olmak amacıyla projelendirdiği ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın da katkılarıyla Şelale Park Festival alanında gerçekleşecek olan fuara başvurular sürüyor.

Etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık, deprem sonrasında Kahramanmaraş’ta tekrardan ayağa kalkma fırsatı bulamayan veya konteyner çarşılarda henüz istediği kazancı sağlayamayan esnaflara destek olmak için etkinlik organize ettiklerini söyledi.

TÜMKİAD olarak Tuzla Belediyesi ile işbirliği yaptıklarını vurgulayan Eliaçık, “Başkan Dr. Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum. TÜMKİAD olarak böyle bir etkinlik düzenlemek istediğimizi söyledik. Memnuniyetle karşıladı, asrın felaketini yaşayan bir şehrin esnafına destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Eliaçık, Gıda, Yöresel ve Hediyelik Eşya başta olmak üzere birçok ürünün satışa sunulacağı fuarda, 70 kişilik esnaf kontenjanı olduğunu ve sınırlı sayıda yer kaldığını ifade ederek, “Son kayıt günümüz 19 Eylül Salı. Katılmak isteyenler bize ulaşabilir ve bizimle birlikte fuara katılabilir. TÜMKİAD olarak çevre illerdeki halkı ve Tuzla’nın yakın ilçelerini bölgeye getirmek için gerekli reklam tanıtım çalışmalarını da yapıyoruz. 22 Eylül’de İstanbul Tuzla Şelale Park’ta esnafımızın satış yapabilmesi ve kazanç sağlayabilmesi için fuarımızı başlatacağız" diye konuştu.