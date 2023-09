Günümüzde pek çok tüketici ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve taksitli alışveriş yapabilmek için kredi kartlarını aktif olarak kullanmaktadır. Kredi kartlarının ön ödemeli kart tipleri olması sebebi ile ve yapılacak alışverişlerde ekstre borçlarının bir sonraki ay ödenmesi nedeni ile tüketicilerin ilgisini çekmekte ve kullanılmaktadır.

Her banka kredi kartı kullanıcısı olan müşterilerine farklı avantajlar sunmakta ve her kredi kartı da çeşitli puanlar ile tüketicilerin ilgisini çekmektedir. Bunun yanı sıra bankaların sunmuş oldukları kredi kartları çeşitlerinin de her birisinin farklı koşulları ve kullanım şartları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kredi Kartı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar da bankadan bankaya değişiklik gösterebilmektedir.

Günümüzde herhangi bir bankanın müşterilerine sunmuş olduğu kredi kartlarının ödemeleri 3 ay ertelemeli olduğu gibi diğer bankalarda ertelemeli alışverişler mümkün olmamaktadır. Bu nedenle her bankanın müşterisine sunmuş olduğu kredi kartı ve kartların özellikleri ile birlikte koşulları değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle kredi kartı başvurusunda bulunmak isteyen tüketiciler kullanmak istedikleri ve daha cazip fırsatlar sunan kredi kartı türünü tercih etmeleri önerilmektedir. Daha sonrasında ise tercih edilen kredi kartının başvurusunu gerçekleştirebilmek için bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kredi kartı seçimi yapılması aşamasında kredi kartı taksit seçenekleri, ödemelerdeki ertelemeler, faiz oranları, ekstra puan gibi alternatifleri muhakkak değerlendirilmelidir. Ayrıca kredi kartlarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise kredi kartı aidatlarıdır. Bu özellikler bankalardan bankalara değişmekte olduğu gibi kredi kartı başvuru şekilleri ve Kredi Kartı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar da bankaların çalışma politikalarına göre farklı olabilmektedir.

Yukarıda belirtilmekte olan unsurlara ve püf noktalara dikkat edilerek tercih edilen bankanın kredi kartı başvurusu esnasında bankalar tüketicinin talep etmiş olduğu kredi kartı başvurusunu onaylayabilmek ve limitini belirleyebilmek adına birtakım belgeleri talep etmektedirler.

Kart Başvurusunda Talep Edilen Belgeler ise;

Nüfus Cüzdanı Aslı ya da Fotokopisi

İkametgah Belgesi

Gelir Belgesi

Son Döneme Ait Fatura

Yukarıda belirtilmekte olan belgeler ışığında bankanın herhangi bir şubesine giderek kredi kartı başvurusunda bulunmak mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki bankaların işlemler esnasında tüketicilerden talep etmiş olduğu evraklar değişebilmektedirler. Bu nedenle başvuru öncesinde bankanın telefon bankacılığı üzerinden müşteri hizmetleri ile iletişime geçilerek gerekli evraklar öğrenilebilmektedir.