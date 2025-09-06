Rekabet Kurulu, süt sektöründe faaliyet gösteren 39 firma hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Balıkesir’den 6 firma da yer aldı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere yem almayı şart koştuğu, ödemelerin üretici aleyhine geciktirildiği ve yemlerin piyasa değerinin üzerinde satıldığı tespit edildi.

Balıkesir’den soruşturma listesine giren firmalar şöyle: "Balıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Balkan Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Biçenler Süt Tarım ve Hayv. Ürün. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş., Teksüt Süt Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yörsan Süt ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş."

Rekabet Kurulu, üreticilerin yem almaya zorlanamayacağını, sözleşmelerde yer alan vade, taban fiyat, prim ve gönüllülük esaslarına uyulacağını hatırlattı. Aksi uygulamalarda idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kararların firmaların kesin olarak kanunu ihlal ettiği anlamına gelmediği, soruşturma sürecinin devam ettiği bildirildi.