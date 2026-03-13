Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Muşspor karşılaşması sonrası açıkladığı cezalara tepki gösterdi. Çelik, deplasmanda yaşanan olaylara rağmen verilen cezaların adil olmadığını belirtti. 8 Mart 2026 tarihinde 2. Lig Kırmızı Grup’ta oynanan Muş Spor-Bursaspor maçının ardından PFDK, Muşspor’a 2 maç seyircisiz oynama cezası verirken, Bursaspor’a deplasmanda 1 maç seyircisiz oynama ve para cezası uygulamıştı.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Enes Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Deplasmanda kafası yarılan, videolu, fotoğraflı, belgeli o kadar taraftarımız olmasına rağmen Muşspor’a verilen 2 maç seyircisiz oynama cezasını çok fazla buluyoruz. Bu cezaya itiraz edilerek Bursaspor’a eklenmesini talep ediyoruz. Konuşacak bir şey yok. İlla bir taraftarımız beyin kanaması geçirip ölmesi mi gerekiyordu? Ben artık bir şey demiyorum. Adalet dağıtması gereken kurumlar görevini yapmıyor, yazık…"