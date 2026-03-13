İNEGÖL’ÜN İKİ BÜYÜK GURURU VAR

İnegöl’ü futbolu seven bir ilçe olduğunu söyleyen Kafkasspor 2. Başkanı Bahri Sevinç, “Bu ilçenin iki önemli değeri, iki büyük gururu var: İnegölspor ve İnegöl Kafkasspor. İnegölspor bu ilçenin abisi, Kafkasspor ise yükselen değeri. Ama ikisinin de ortak noktası aynı: İnegöl” dedi.

HAYDİ İNEGÖL

Bu hafta sonu İnegöl’de futbol heyecanı yaşanacağını belirten Sevinç, “Cumartesi günü Kafkasspor sahaya çıkacak, pazar günü ise İnegölspor mücadele edecek. Kafkasspor yönetimi olarak buradan açık bir çağrıda bulunuyoruz. Başta İnegöl Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, Milletvekillerimiz, siyasi parti başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere tüm İnegöl halkını ve her iki takımın taraftarlarını bu önemli maçlarda takımlarımıza destek olmaya davet ediyoruz. Cumartesi günü Kafkasspor’un, pazar günü ise İnegölspor’un yanında olalım. Çünkü bu şehir birlik olunca güçlü. Haydi İnegöl! Cumartesi Kafkasspor maçında, pazar günü İnegölspor maçında tribünleri hep birlikte dolduralım” diye konuştu.