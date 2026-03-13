Osmangazi Belediyesi tarafından Alacahırka Pazar Alanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlar, Ramazan'ın bereketini ve paylaşma kültürünü aynı sofrada buluşarak hissetti. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte pazar alanını dolduran mahalle sakinleri kurulan uzun sofralarda yerlerini alırken, programa katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Aydın, masaları tek tek dolaşıp mahalle sakinleriyle sohbet ederek, talep ve önerileri dinledi. Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurgulayan Aydın, Osmangazi'de bu birlik ruhunu her zaman canlı tutmak için çalıştıklarını ifade etti.

'Ramazan'ın Huzuru ve Bereketi Hepimizin Üzerinde Olsun'

İftar vaktinin gelmesiyle birlikte dualar eşliğinde oruçlar açılırken, aynı sofrayı paylaşmanın verdiği mutlulukla alanda güçlü bir birlik atmosferi kendini gösterdi. Ramazan boyunca farklı mahallelerde düzenledikleri iftar programlarının vatandaşlarla belediye yönetimini bir araya getiren önemli buluşmalar olduğunu belirten Başkan Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi;

'Osmangazi Belediyesi olarak her akşam yaklaşık 4 bin vatandaşımızla iftar sofralarında buluşuyoruz. Ramazan ayı boyunca toplamda 120 bine yakın vatandaşımızla iftar sofralarında bir araya gelmiş oluyoruz. Yine yaklaşık 20 bine yakın ihtiyaç sahibi vatandaşımıza da erzak yardımlarıyla bir nebze olsun onların ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışıyoruz. Ramazan'ın beraberliği, birliği, huzuru ve bereketi inşallah hepimizin üzerinde olsun. Allah bizleri önce Kadir Gecesi'ne, ardından Ramazan Bayramı'na eriştirsin. Nice Ramazanlara hep birlikte ulaşmayı diliyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.'