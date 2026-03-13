Bursaspor ile Muş Spor Kulübü arasında oynanan Nesine 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasına ilişkin kararlar açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 12 Mart 2026 tarihli ve 62 sayılı toplantısında müsabakaya dair disiplin cezalarını duyurdu.

Kurulun açıkladığı karara göre, 8 Mart 2026 tarihinde oynanan Muş Spor Kulübü - Bursaspor müsabakasında yaşanan saha olayları nedeniyle her iki kulübe de disiplin cezası verildi.

Muşspor’a iki maç seyircisiz oynama cezası

Muş Spor Kulübü, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2. maddesi kapsamında cezalandırıldı. Kurul, Muş temsilcisinin 2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası almasına karar verdi.

Bursaspor’a deplasman seyircisiz cezası

Aynı karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle Bursaspor da Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2. maddesi uyarınca disipline sevk edildi. PFDK, yeşil beyazlı kulübe 1 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama cezası verilmesine hükmetti.

55 bin TL para cezası

PFDK kararında ayrıca Bursaspor’un, müsabakada misafir takım yetkilisinin stadyum denetimine katılmaması nedeniyle talimatlara aykırı davrandığı belirtildi.

Bu nedenle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46/1. maddesi uyarınca yeşil beyazlı kulübe 55 bin TL para cezası verilmesine karar verildi.

Kaynak: İHA