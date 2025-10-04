Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Başkanlığını Filistin / El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh’ın yaptığı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nda (UCLG-MEWA) Denetim Kurulu Mali Yönetim ve Mevzuat Komitesi Üyeliği görevine seçildi.

Merkezi İspanya’nın Barcelona kentinde bulunan, küresel ölçekte yerel yönetimlerin en önemli sesi olarak politikalar üreten, projeler geliştiren, uluslararası işbirlikleri yürüten ve dünyanın 9 farklı bölgesinde aktif faaliyet gösteren Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG), Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi Konya’da düzenlendi.

Dünyanın en büyük yerel yönetim birliği olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG), Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi’ne Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de davet edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da konuşmacı olarak katıldığı uluslararası düzeyde gerçekleştirilen kongrede, Başkan Ercan Özel, UCLG bünyesinde önemli bir göreve seçildi. Başkan Özel, Orta Doğu ve Batı Asya ülkelerinin yerel yönetim başkanlarının oylarıyla UCLG-MEWA’da Denetim Kurulu Mali Yönetim ve Mevzuat Komitesi Üyeliği görevine getirildi. Bu gelişmenin, Yenişehir’in uluslararası düzeyde temsil edilmesi ve hem bölgesel hem de küresel karar mekanizmalarında söz sahibi olması açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

Başkan Özel, kongre ile ilgili yaptığı değerlendirmede; " Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı UCLG, yerel yönetimlerin dünyadaki en büyük platformudur. UCLG-MEWA Kongresinde farklı ülkelerden yüzlerce belediye başkanı ve üst düzey yerel yöneticilerin oylarıyla üstlendiğimiz bu görev, yalnızca Yenişehir’in değil, Bursa’mızın da uluslararası ölçekte daha görünür olmasını sağlayacaktır. Yerel yönetimlerin güçlenmesi için küresel dayanışmaya katkı sunma imkânı bulmaktan onur duyuyorum" dedi.