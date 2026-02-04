Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Gündüz Bakım ve Aile Danışma Merkezi denetlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ve İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, İl Müdürlüğüne bağlı Gündüz Bakım ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde inceleme ve denetimlerde bulundu. Merkezde yürütülen hizmetler hakkında bilgi alan İl Müdürü İlhan, çalışmaların mevzuata uygunluğu, hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti konularında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında Kuruluş Müdürü Umut Arslan da hazır bulundu. Denetimlerde fiziki şartlar, personel yapısı ve sunulan hizmetlerin işleyişi yerinde incelendi.

İnceleme sonrası açıklamada bulunan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Aile danışmanlığı ve gündüz bakım hizmetleri, toplumun temel yapı taşı olan ailelerin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Amacımız, vatandaşlarımıza en nitelikli ve güvenli hizmeti sunmak' dedi.