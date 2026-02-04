Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları bünyesinde yüzme antrenmanları aralıksız sürüyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları kapsamında düzenlenen yüzme antrenmanları uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Antrenmanlar; suya uyum ve kapsamlı ısınma çalışmalarıyla başlayarak doğru nefes alma, kulaç tekniği, dönüşler ile hız ve dayanıklılık odaklı uygulamalarla planlı şekilde sürdürülüyor. Eğitimlerde sporcuların teknik becerilerini geliştirmeleri, suyla olan uyumlarını artırmaları ve güvenli spor alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor. Disiplinli çalışma anlayışıyla yürütülen antrenmanlarda, sporcular bilinçli ve düzenli spor yapma konusunda da destekleniyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Spor okullarımızda çocuk ve gençlerimizi erken yaşta sporla buluşturuyor, yüzme branşında temel eğitimden ileri seviyeye kadar donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız sağlıklı, özgüvenli ve disiplinli bir nesil yetiştirmek' dedi.