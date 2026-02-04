İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın seçim vaatleri arasında yer alan bölge için ilk somut adım atıldı.

İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası yıkılarak yerine modern bir iş merkezi, açık ve kapalı otoparklar yapılacak.

Kentsel dönüşüme dahil edilen bölge içerisinde yer alan Ek Hizmet Binasında riskli yapı tespiti yapıldı.

Binanın tahmin edilenden daha kötü durumda olduğu ortaya çıktı. Çürük raporu verilen bina için 90 gün içinde boşaltılması kararı çıktı.

Binada İnegöl Belediyesi’ne ait taşınmazlar ile özel mülkiyetlerde yer alıyor.

Alınan karar sonrası bina içerisinde faaliyet gösteren İnegöl Kent Konseyi, İnegöl Fenerbahçeliler Derneği, Demokrat Parti İlçe Başkanlığı başta olmak üzere, mimar, mühendislik ofisleri ile zemin katta yer alan tüm işletmelerin yerlerini ivedilikte boşaltılması istendi.

4 AY İÇİNDE YIKILMASI PLANLANIYOR

Projesi hazır olan binanın 4 ay içerisinde yıkılması planlanıyor. Kent dönüşümle yeniden hayat bulacak bölgede yeni bir iş merkezi yapılması planlanıyor. Ticari ofisler, açık ve kapalı otoparklar ve meydan düzenlemeleri ile İnegöl’ün en prestijli binalarından biri bu bölgeye inşa edilecek.

VİZYON PROJEDE NELER OLACAK?

İnegöl Belediyesi kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilere göre 8 bin 800 m2’lik alanda yapılması planlanan çalışmalarda belli oldu.

Yeni yaşam alanı sloganı ile yapılacak yeni bina, kendini amorti eden konsept bir projeyle dizayn edilecek. Hatta proje için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan proje özelinde destek istendiği bile öğrenildi.

Proje binada özel mülk sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde düzenlendi. Yeni projede tüm hak sahiplerine yer verilecek. Ek Hizmet Binası ve açık otoparkında dahil edilerek yeniden dizayn edilen projede 140 araçlık kapalı otopark ve 30 araçlık yeni açık otoparklar yapılacak.

Avan projenin tamamlandığı öğrenilirken Kentsel Dönüşüm uzmanı Ahmet Avcı’nın çalışmaları resmen başlattığı bilgisine de ulaşıldı.

Ek Hizmet Binasında halen aktif olarak çalışmaya devam eden işletmelerinde geçici olarak yer aramaya başladıkları öğrenildi.