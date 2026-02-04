Fatih’te anne, baba ve iki çocuğun zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında 2 yıldan 22,5 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Fatih’te konakladıkları otelde rahatsızlanan Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek’in hastanede yaşamını yitirdiği olaya ilişkin incelemelerin tamamlandığı bildirildi.

İSTENİLEN CEZALAR BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

İddianamede Rustemsha Batyrov'un ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Öte yandan, şüpheliler Fatih Tektaş, Mahmut Keser, Fahri Mustafa Orel, Ercan Erdoğan ve Yusuf Dalkılıç hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından, şüpheliler Doğan Cağferoğlu, Zeki Kışı, Serkan Kışı, Hakan Oğlak, Rustemsha Batyrov hakkında ise "taksirle yaralama" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.