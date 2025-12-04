TBMM Genel Kurulu’nda ele alınan vergi teklifiyle emlak vergisine yeni bir tavan sınır getirildi. Buna göre, 2026 yılı için belirlenen bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılı değerlerinin iki katını geçemeyecek.

Teklife eklenen yeni maddeye göre, emlak vergi değeri, mükellefiyetin başladığı yılı takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yılın vergi değeri üzerinden tam yeniden değerleme oranında artırılacak.

Mevcut uygulamada bu artış, yalnızca yeniden değerleme oranının yarısı kadar yapılıyordu. Böylece, artık emlak vergisi matrahı her yıl tam oranıyla güncellenecek.